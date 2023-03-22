خريطة فصل التيار الكهربائي بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، للصيانة في 4 محافظات «الدقهلية دمياط وكفر الشيخ والمنوفية» وفقا لخريطة فصل التيار الكهربائي التي تعتمدها شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بالقطع اليوم.

وتهيب شركات الكهرباء بالمواطنين بأماكن فصل التيار الكهربائي اليوم، توفير مغذٍ بديل فترة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات، وأوضحت الشركات أن صيانة المحولات ومغذيات الكهرباء هدفها توفير خدمة أفضل لعملائها.

فصل التيار الكهربائي

وتنشر «الوطن» خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء بالمدن والمحافظات..

المنوفية: فصل التيار الكهربائي اليوم عن مدينتي تلا وبركة السبع والقرى التابعة من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

الدقهلية: قطع الكهرباء عن مدن بلقاس ودكرنس وأجا والمنزلة ومنية النصر والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين ونبروه وحددت الشركة مواعيد فصل التيار الكهربائي اليوم من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

دمياط: فصل التيار الكهربائى بمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء والزرقاء والقرى التابعة بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

كفر الشيخ: انقطاع التيار الكهربائى عن شرق كفر الشيخ وشمال دسوق وسيدى سالم وبيلا وبلطيم ومطوبس والقرى التابعة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.