خريطة فصل التيار الكهربائي في المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن في عدد من المحافظات فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، وفقا لخريطة الصيانة الدورية المعلنة من شركات كهرباء بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم.

وأهابت شركات الكهرباء بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيارالكهربائي بتوفير مغذي بديل فترة انقطاع التيار الكهربائي خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات.

فصل التيار الكهربائي

وتنشر «الوطن» خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء:

الدقهلية: قطع الكهرباء عن مدن بلقاس ودكرنس والمنزلة ومنية النصر والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين ونبروه، بقرى المسلسول والناظر ومحمد لبيب ومستعمرة الجزائر والهلالي وعزبة الماكينة والطلمبات وعظيم وجمال شحتو والقطنة والملعب وعبد ربة والعمائرة وبرمبال القديمة والرياض والكرداني وخندق الموز والسلام وهبة الريس وعرفات السراج وبدين وسرسو وشبرا بدين وأولية وطنبول القديم وكفر طنبول وكفر طنبول الجديد ونص نشا.

وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

دمياط: فصل التيار الكهربائي بمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء بقرى التضامين والسواحل والتضامين والميناء وتفتيش سرو وإسكندرية الجديدة والعدنة والبستان وكفر البستان وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

كفر الشيخ: انقطاع التيار الكهربائي عن شرق كفر الشيخ وشمال دسوق وسيدي سالم وبلطيم ومطوبس، بقرى كمسيون شرق وغرب وأبو سليمان ومياه المصيف والنوابجة والمرابعين وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 3 عصرا.

المنوفية: فصل التيار الكهربائي بمدينتي تلا الباجوربقرى الروضة وصرف جنزورو طنبشا وعزبة شوشة زعزبة من الساعة 8 صباحا للساعة 11ظهرا.