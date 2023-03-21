عبداللطيف المناوي لـ قصواء الخلالي: مصر وطن للجميع.. والتعدد مصدر قوة وليس ضعفا

أكد الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم، أنّ مشهد انتخابات الصحفيين، هو المشهد الذي يجب أن يكون طبيعيا لدولة مثل مصر، مشددًا على أنّ مصر أكبر كثيرا من أن تكون مختصرة في تيار أو توجه، أو تعبر عن اتجاه واحد أو جهة واحدة، فالتعدد هو مصدر للقوة وليس مصدرًا للضعف.

وأضاف «المناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أن مصر وطن للجميع، ووطن كل من يعيش فيه، والدولة بمفهومها العام هي دولة كل المصريين، والجميع شركاء فيها ولهم الحق في أن يفكروا معا.

وأوضح أن التفكير الجمعي هو المخرج، وهذه هي الطريقة التي يجب أن تكون طريقا أساسيا، لافتًا إلى أنّ الصحافة المصرية تعاني الكثير من المشكلات، مثل القدرة على تكيف مع الأزمة الاقتصاية، لكن هناك قضايا شديدة الأهمية، مثل قضية الجودة والمهنية والممارسة في إطار قانوني يعطي الحق في المعرفة والمعلومات.

وأوضح أن الصحافة الحقيقية تعتني بالتدريب وتطوير أداء الصحفيين، كما أن القضية الأساسية وقضية معيشة الصحفيين قضية أساسية، ويجب مناقشتها بجدية شديدة، ومحاولة إيجاد حل لها، لكن هذا لا يجب أن يكون بعيدا عن تحقيق حالة مهنية حقيقية.