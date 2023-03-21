خالد ميري لـ قصواء الخلالي: لدي إيمان كامل ببقاء واستمرار الصحافة الورقية

وجه الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة «الأخبار»، التهنئة للكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على فوزه بانتخابات النقابة.

وأضاف «ميري»، خلال حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن انتماءه الأول للصحافة الورقية، ولديه إيمان كامل ببقاء الصحافة الورقية، وتجربة جريدة «الأخبار» الحالية خير دليل، وهي تجربة ناجحة.

تجارب ناجحة

ولفت أن هناك تجارب ورقية كثيرة في مصر ناجحة، تبين أن الصحافة الورقية مع الإلكترونية قادرتان على استكمال رسالة الصحافة في مصر، موضحا أن يده ستكون ممتدة لكل الزملاء سواء كان داخل المجلس أو خارجه.

احترام الاختيار

وأشار إلى أنه يحترم اختيارات الصحفيين، كما أنه سيكون موجودا إذا طلب منه نقيب الصحفيين، مساعدته، لافتا أن النقابة بالنسبة له مثل بيته.

ورد الكاتب الصحفي خالد البلشي، قائلا: «النقابة محتاجاك، وهذه رسالة حقيقية، وستبقى محتاجاك وكل الناس المؤمنة بالنقابة وبمهنة الصحافة، وهذه دعوة للجميع».