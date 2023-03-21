5 أسباب تحمسك لمشاهدة مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023

يوم واحد فقط يفصلنا عن انطلاق السباق الرمضاني لعام 2023، والذي يشهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة والثرية، من بينها مسلسل جعفر العمدة الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، وهنا نرصد 5 أسباب تحمسك لمتابعة هذا العمل.

التيمة الشعبية

ينتمى مسلسل جعفر العمدة لنوعية الأعمال الشعبية التي عرف بها الفنان محمد رمضان، وأصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة فيها فأصبحت منطقته، وجعلت الجمهور في الشارع المصري والعربي ينتظره كل عام لمتابعة الجديد الذي يقدمه وبالفعل هذا ماحدث هذا العام خاصة مع تقديمه لواحد من هذه النوعية.

ثنائية محمد رمضان ومحمد سامي

ويشهد مسلسل جعفر العمدة عودة الثنائي محمد رمضان والمخرج محمد سامي، وهذا سبب كبير يحمس الجمهور لانتظار العمل بحماس شديد، خاصة أنهما سبق وتعاونا في عملين كانا الأعلى مشاهدة في السباق الرمضاني الأول مسلسل الأسطورة، والثاني مسلسل البرنس والتجربتين خير دليل على نجاح هذا الثنائي بشكل دائم معا.

رباعيات أحمد سعد

ومع اجتماع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي مجددا فقد استعانا للمرة الثانية بصوت الفنان أحمد سعد لتقديم رباعيات ضمن أحداث العمل مثلما خاضا التجربة من قبل فى مسلسل البرنس، وحققت نجاحا جماهيريا مبهرا، وهذا يحمس الجمهور لخلق نفس الحالة ضمن الأحداث مجددا.

عامل السن

ومن بين الأسباب القوية والتي تحسمك لمشاهدة العمل هذا العام المغامرة الجديدة التي يقدمها الفنان محمد رمضان من خلال ظهوره بشخصية واحدة تبلغ من العمر الـ58 عاما، أي تكبره بأكثر من 20 عاما، في تحدي جديد يجعل الجمهور يترقب كيف سينجح في إقناعه من خلال شخصية جعفر العمدة.

قصة العمل

كما يشهد مسلسل جعفر العمدة قصة مليئة بالأحداث والخطوط الدرامية التي تحمس الجمهور بشكل كبير من بينها شخصية جعفر العمدة المتزوج من أربعة سيدات دفعة واحدة، وتعرضه في الأحداث لاختطاف ابنه وكثير من الصراعات والخطوط الدرامية التي تتشابك فى توليفة درامية مميزة يقدمها مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب محمد رمضان منهم هالة صدقي وزينة وايمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي ومنذر رياحنة وغيرهم.