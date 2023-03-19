مسلسلات رمضان 2023.. انتهاء تسجيل أغنيات مسلسل «جعفر العمدة»

انتهى الفنان هيثم نبيل من تسجيل أغنيات مسلسل «جعفر العمدة» أحد مسلسلات رمضان 2023 والتي من المقرر أن تقدم بصوت الفنان أحمد سعد خلال أيام الشهر الكريم، ويذاع المسلسل عبر قناة «دي إم سي» بشكل حصري داخل مصر وهو من بطولة الفنان محمد رمضان ومن إخراج محمد سامي.

مسلسلات رمضان 2023.. هيثم نبيل يقدم موسيقى جعفر العمدة

كان الفنان هيثم نبيل قدم الشكر للموزع خالد نبيل على اشتراكه في موسيقى مسلسل جعفر العمدة، حيث قال عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «شكرا صديقي الموزع المحترم خالد نبيل على مجهودك في توزيع أغاني المسلسل استمتعت بالشغل معاك وبفنك الراقي».

مسلسلات رمضان 2023: هاني محروس يقوم بمكساج الموسيقى

وأضاف: «وشكر لأخويا الغالي مهندس الصوت العبقري هاني محروس على ميكس وماستر التترات الخاصة بـ المسلسل كالعادة مبدع ومحترف.. وحقيقي كنت سعيد بأني بشتغل في ستوديو m sound الاستوديو اللي سجلت فيه أول أغنية في مشواري: يافراق، اللي استعدت فيه مشوار من التعب والمجهود.. شكرا ليكوا حبايبي وإن شاء الله الجاي أقوى».