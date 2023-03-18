أحمد داش يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل جعفر العمدة

كشف الفنان أحمد داش، عن شخصيته التي يجسدها في مسلسل جعفر العمدة، وذلك عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الخاص بها.

وقال أحمد داش: «بلعب شخصية سيف شاب عنده 19سنة، مستقل بنفسه منذ صغره، كبر بدون أب عايش هو وأمه، وهي تعتبر كل حياتة، وحضرت الشخصية مع الأستاذ محمد سامي من حيث طريقة سيف وكلامه وشخصيته».

وتابع: «هذا ثالث عمل لي مع سامي وأعماله كلها ناجحة، وبيعرف ينجح مع الشارع والجمهور بشكل كبير».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من محمد رمضان، ومنة فضالي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، والمسلسل من إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويضم مجموعة من الشباب الصاعد.