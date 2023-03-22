إدارة البيانات بـ«التعليم» تكرم إدارة الإحصاء في سوهاج لجهودها المميزة

كرمت الإدارة العامة لقواعد البيانات بوزارة التربية والتعليم، الدكتور مدحت شلبي، مدير إدارة الإحصاء بتعليم سوهاج، لما قدمه هو وأعضاء فريق العمل بإدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، من جهود متميزة لخدمة نظام المعلومات المتكامل وقواعد البيانات المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

شكر «تعليم سوهاج» لإدارة الإحصاء

من جانبه وجه الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، الشكر لمدير إدارة الإحصاء على ما يقدمه من جهد هو وفريق العمل. جعله يستحق تكريم وزارة التربية والتعليم.

حفل ختام الأنشطة الطلابية لرياض الأطفال بسوهاج

وفي إطار آخر نظم توجيه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، حفل ختام الأنشطة الطلابية لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة سوهاج للعام الدراسي الحالي.

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات لتلاميذ رياض الأطفال بمختلف الادارات التعليمية، وكرم الدكتور ياسر محمود، خلال الحفل، مديري المدارس المشاركة في فقرات الحفل ومعلمات رياض الأطفال اللاتي قمن بتدريب الأطفال المشاركين في الحفل، كما قام بتكريم الموجهات الأوائل الأكثر نشاطا وتميزًا طوال العام الدراسي الحالي.