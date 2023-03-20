وكيل تعليم سوهاج يكرم الطالبات الفائزات بالمراكز الأولى في مسابقة ISEF

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، طالبات سوهاج الفائزات بالمراكز الأولى على مستوى الوزارة في مسابقة ISEF للعلوم والهندسة، وطالبهن ببذل مزيد من الجهد لحصد المركز الأول في المسابقة العام القادم ورفع اسم سوهاج عاليًا في مجال التطور العلمي والتكنولوجيا.

المراكز الأولى لطالبات سوهاج

حققت الطالبتان رقية سيد ونورهان السيد المركز الأول في مجال علم المواد، بمشروع شعاع البوليمر إشراف مشيرة العدوي STEM سوهاج.

كما حققت الطالبة ريتال لبيب المركز الثاني في مجال الهندسة الطبية بمشروع عيون ميكروسكوبيه تحت إشراف شريف عكاشة إدارة أخيم التعليمية .وفي مجال العلوم السلوكية والاجتماعية حققت الطالبة سحر أشرف المركز الثاني بمشروع الصور النمطية إشراف مشيرة راجي إدارة طهطا التعليمية.

المشاركين بالاحتفال بسوهاج

جاء ذلك بحضور ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية، وإميل عوض، مدير مركز التطوير التكنولوجي بسوهاج، وناهد حسن عبد الله، مسؤول البنية التكنولوجية بمركز التطوير، ومنسق عام مسابقة ISEF وعادل محمد حسن، والمنسق المساعد عثمان علي حسن.