موعد أول أيام رمضان في الكويت 2023.. اليوم المتمم لشهر شعبان

بعد تعذر استطلاع هلال شهر رمضان 2023 في الكويت اليوم الثلاثاء، فإن أول موعد أول أيام رمضان في الكويت 2023، سيكون الخميس المقبل 23 مارس.

وذكر مركز العجيري العلمي، أنّه تعذر الرؤية فلكيا للهلال لذا فإنّ الأربعاء المتمم للشهر الثامن من السنة الهجرية، شهر شعبان، الذي جاء فيه حديث نبوي يوضح أنّ ليلة النصف من شعبان ترفع فيها الأعمال إلى المولى عزوجل.

موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في الكويت

بدورها أصدرت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية بيانًا بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» لتفيد اللجنة بأنّ الخميس المقبل، وغدا موعدا أول أيام شهر رمضان 2023 في الكويت؛ ليتواكب هذا في التوقيت نفسه، مع رمضان في المملكة العربية السعودية ومصر والعراق وسوريا واليمن وسلطنة عمان وقطر.

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك في الكويت 2023

ويستعد المسلمون في مختلف بقاع العالم ومنها دولة الكويت بعد معرفة موعد أول أيام شهر رمضان المبارك في الكويت 2023 والذي يوافق الخميس المقبل بالتوبة وإقامة العزائم والولائم للأهل والأقارب حيث يشهد الشهر الكريم تقارب بين مختلف الأسر وترك الخلفات فيما بينهما خاصة أن الصيام يعمل على تهذيب النفس وزيادة التقرب إلى الله الذي قال في حديث قدسي بحسب الدين الإسلامي أن كل أعمال العبد له ولكن الصيام عمل لله ويجازي الله عليه العبد بمقدار لم يوضحه لعباده من أجل تشجيعهم على التقرب إليه عبر الصيام سواء في الشهر الكريم أو في مختلف أوقات السنة المتفق عليها بحسب أهل السنة والجماعة في الإسلام.