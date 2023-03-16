أصالة وإليسا على خشبة مسرح مهرجان صيف الكويت لأول مرة

تستعد المطربتان إليسا وأصالة، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت، وذلك في مايو المقبل.

ونشرت الصفحة المنظمة للحفل عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة، تويتر البوستر الدعائي للحفل، والذي يجمع صورة أليسا وأصالة وعلقت قائلة: «ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت لأول مرة ‏على خشبة مسرح واحد في الكويت أصاله وأليسا في ليلة طربية بامتياز».

وأعلنت مؤخرا الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي الذي أحيته في دبي، وتبرعت بأجرها فيه لصالح متضرري زلزال سوريا والذي راح ضحيتة الآلاف السوريين.

وعقبت: «أحلى شيء صار إنّنا قدّمنا هالمعونة ممزوجة بالفنّ والطّيب بداية منّ صانع هالليلة غير العاديّة الكريم الرجل اللي بفتخر بأخوته وصداقته السيّد عمر الدّهماني من الإمارات العظيمة اللي قدّم كلّ ريع الحفل لأهلنا بسوريا الممتحنة سوريا التاريخ والأصالة الموجوعة وصرختها صارت الأعلى بين كلّ بلادنا الموجوعة».