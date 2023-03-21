إصابة شخصين في حادثي سير على «صحراوي» المنيا

أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط في محافظة المنيا، وتصادم سيارتين على نفس الطريق، بسبب السرعة الزائدة.

انقلاب ملاكي بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «9562 ي ن د - ملاكي» على الطريق الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة مصطفى عبد الله رمضان، 28 عاما، مقيم في محافظة القاهرة، بسحجات وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم بين سيارتين

كما تلقى مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «5664 وص - ربع نقل» و«6245 ي ي د - ربع نقل» بالطريق الصحراوي الغربي في زمام مركز المنيا، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة صلاح أحمد، 44 عاما، سائق مقيم في محافظة قنا، بنزيف بالبطن واشتباه ارتجاج، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارتين، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق.