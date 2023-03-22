مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل في سوهاج

لقي طفل مصرعه في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إثر اصطدام سيارة ربع نقل، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بالمحافظة، بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الزراعي الشرقي، دائرة مركز دار السلام.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «محمد. ص. ع. م»، سن 42 عاما، سائق، يقيم بدائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالطفل «كرم. ع. ك. ي»، سن 9 أعوام، تلميذ، يقيم بدائرة المركز، ما نتج عنه وفاته، وبسؤال والده المدعو «عبد الرؤوف. ك. ي. ع»، 39 عاما، عامل زراعي، يقيم بالناحية ذاتها، أفاد بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.