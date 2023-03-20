الحكم على المتهم في قضية «مستريح البيتكوين» اليوم

تنطق المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بالحكم على المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»؛ لاتهامه بالنصب على 3 آلاف مواطن والاستيلاء منهم على مبالغ مالية 200 مليون جنيه، بزعم توظيفها في تجارة العملات الرقمية.

وكانت هيئة المحكمة، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الاثنين 20 مارس، للنطق بالحكم على المتهم.

النصب على 3 آلاف مواطن في مبلغ 200 مليون جنيه

وكانت النيابة العامة، بعد أن انتهت من التحقيق مع المتهم و9 آخرين في ذات القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، وجهت لهم تهمة تجميع مبالغ مالية من المواطنين وصلت إلى 200 مليون جنيه عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، وتوجيه دعوة للمواطنين بشخصهم، بحجة توظيف أموالهم.

وأضافت التحقيقات التي أُجريت مع المتهمين بأنهم نصبوا على عدد 3 آلاف مواطن، بعد زعمهم قدرتهم على استثمار الأموال في إحدى الشركات الخاصة بالتجارة العامة والبرمجيات، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم.