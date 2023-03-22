عاجل.. الأسطول الروسي يتصدى لهجوم مسيرات على خليج سيفاستوبول

أعلن ميخائيل رازفوجيف حاكم مدينة سيفاستوبول، أنّ الأسطول الروسي في البحر الأسود، تصدى لهجوم بطائرات مسيّرة، وأسقط 3 مسيّرات حاولت اختراق خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

ونقلت «روسيا اليوم» بيان حاكم مدينة سيفاستوبول، والذي جاء فيه أنه في الصباح الباكر، صد الأسطول هجومًا بطائراتٍ دون طيار وفي المجموع، مؤكدًا تدمير 3 مسيّرات حاولت اختراق الخليج، وأطلق البحارة النار عليها من الأسلحة الصغيرة، كما اشتغلت منظومات الدفاع الجوي، وتصدت لهذه الأهداف ولم تُصب سفن الأسطول بأي أذى.

الهجوم بعد ساعات من القمة الصينية الروسية

جاء ذلك بعد ساعاتٍ من عقد لقاء قمة بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو، أكد فيها الرئيس الصيني أنّ الصين تتمسك بموقف موضوعي وغير متحيّز بشأن الأزمة الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز المصالحة واستئناف المفاوضات لحلها.

وشدد الرئيس الصيني على تمسّكه بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فيما يخص الأزمة الأوكرانية، والتزام الصين بموقف موضوعي ومحايد، وبفاعلية تعزيز المصالحة واستئناف المفاوضات، مؤكدًا أنه دائما مع السلام والحوار، معتبرًا أنه يقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ.