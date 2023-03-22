«صحة كفر الشيخ» تنظم ندوات تثقيف مكثفة لطلاب الجامعات والمعاهد

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه يجرى تنظيم ندوات تثقيف صحي مكثفة لطلاب الجامعات والمعاهد، بالتعاون المشترك بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.

ندوات التثقيف الصحي تشمل العديد من الموضوعات المهمة

وأوضحت وكيل الوزارة، أن ندوات التثقيف الصحي تشمل العديد من الموضوعات المهمة، ومنها أضرار استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال على الصحة والبيئة، والتشجيع على استخدام البدائل غير الضارة بالصحة، وتثقيف السيدات نحو الحد من الولادات القيصرية وفائدة الولادة الطبيعية.

وأشارت إلى أن الندوات تضمن كذلك، تنظيم الأسرة، ودورها المهم في تكوين أسرة تحظى بالرعاية الصحية والتعليمية والمجتمعية المناسبة، إضافة إلى أهمية تنظيم الأسرة في توفير الرعاية الصحية للأمهات، ما يُقلل من فرص إصابتهن بالأمراض، وضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدي السيدات، والدور المباشر في الاكتشاف المبكر للمرض، ما يُساهم في سرعة التعامل مع الإصابات والحالات المصابة من السيدات.

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.