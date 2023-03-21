وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد المنشآت الصحية وتفتتح العناية المركزة بمستشفى سيدي غازى

تفقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عددا من المنشآت الصحية والطبية في نطاق محافظة كفر الشيخ، ضمن سلسلة من زياراتها الميدانية، لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي، والاطمئنان على جودة بيئة العمل الصحي، وتوافر كافة الفرق الطبية من جميع التخصصات، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تعيق العمل في المنظومة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رافقها خلالها الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد عمر، خليفة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور محمد عباس، إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومحمد عطوة، عضو المكتب الفني بالمديرية.

المرور على مركز جراحة العيون بمستشفى الرمد الجديد

وتفقدت وكيل الوزارة مستشفي الرمد القديم بكفر الشيخ، ومتابعة سير العمل بها، وتم المرور علي مركز جراحة العيون بمستشفى الرمد الجديد، والوقوف على الخدمات التي يُقدمها المركز، ومتابعة آليات العمل به، وتفقدت مستشفى سيدي غازي، والاستقبال، والمعامل، والعمليات، وقسم الحضّانات، والعناية المركزة، للاطمئنان على صحة المرضى داخل العناية، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى، موجهة باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بتقديم الخدمة لهم متمنية لهم الشفاء العاجل.

وافتتحت وكيل الوزارة العناية المركزة بمستشفى سيدي غازي، ثلاثة أسّرة عناية، مشيدةً بدور الأطباء والتمريض وكل العاملين بالمستشفي، ومدير المستشفي، والنواب، لحُسن أدائهم، وعملهم، وتفانيهم في تقديم خدمة مميزة للمواطن في سيدي غازي.

متابعة سجلات الحضور والانصراف

كما تفقدت وكيل الوزارة الإدارة الصحية بسيدي غازي، ومتابعة سجلات الحضور والانصراف، وأعمال القسم الوقائي، لمعالجة السلبيات علي رأس العمل، ومحاسبة المقصرين، وتفقدت مكتب الصحة التابع لإدارة سيدي غازي، وتابعت سير العمل به، والمرور علي السجلات، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمقبلين على الزواج، وتفقدت عيادة الأسنان، والصيدلية، والعيادات التخصصية، مشيدةً بدور الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية.

وأضافت وكيل الوزارة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يولي اهتماماً كبيراً بأهمية متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفر الشيخ، منوهةً بأن مديرية الصحة بكفر الشيخ تحظي بعدد كبير من المشروعات الجديدة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين علي مستوى المحافظة.

التعرف على التحديات التي تواجه المنظومة

وأكدت وكيل الوزارة أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يولي اهتماماً كبيراً بالجولات التفقدية الدوريٍة، للاطلاع على معدلات التطور والإنجازات في المشروعات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، والتعرف على التحديات التي تواجه المنظومة، والعمل على تذليلها على الفور، ضماناً لحصول المواطن المصري على أفضل خدمة صحية تتناسب مع المعايير العالمية.