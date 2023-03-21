وزيرة الثقافة تعتمد برنامج الاحتفالات خلال شهر رمضان المبارك

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام (2023م – 1444هـ)، والذي تُنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة بالمواقع الثقافية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث تُنظم الوزارة، وللمرة الأولى، مجموعة فعاليات ثقافية وفنية بقرى ونجوع الـ6 أقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى برنامج خاص احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع حياة كريمة تقيمها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: «حرصنا من خلال برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات، متبنين في ذلك استراتيجية تعمل على إتاحة الخدمة الثقافية لكافة المصريين، وتُكرس جزءًا كبيرًا منها لخدمة المناطق المحرومة، والأشد احتياجًا للنشاط الثقافي، للتأكيد على أن الخدمة الثقافية حق لكل المصريين، وأن التراث والإبداع والفن هم الطريق الأكثر رسوخًا للحفاظ على الهوية الوطنية».

وجاء برنامج الفعاليات كالتالي:-

الهيئة العامة لقصور الثقافة

للمرة الأولى تُنظم وزارة الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجًا ضخما في مدن ومراكز وقرى ونجوع الستة أقاليم التابعة للهيئة، حيث تنطلق الفعاليات باحتفاليات مركزية بالوادى الجديد، بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة المصرية 2023، والعريش بإقليم القناة وسيناء الثقافي، وأسوان بإقليم جنوب الصعيد، ومرسى مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا، وكفر الشيخ بإقليم شرق الدلتا، وبني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتتضمن الفعاليات عروض موسيقى عربية، فنون شعبية، إنشاد ديني،عروض فنية للأطفال، إلى جانب تنظيم عدد كبير من الورش التدريبية والفنية والحرف اليدوية، إضافة إلى معارض الفنون التشكيلية، ومعارض كتب لإصدارات الهيئة.

· مكتبات مصر العامة

تُنظم مكتبات مصر العامة، جولات للمكتبات المُتنقلة بالقرى المُدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يتضمن برنامجها مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، كما تُنظم المكتبات مجموعة كبيرة من الأنشطة بفروعها على مستوى الجمهورية، تضم "مسابقات دينية، وندوات تثقيفية متنوعة"، إضافة إلى تنظيم عدد كبير من الورش التدريبية على فنون "الرسم على الزجاج، الأورجامي، تشكيل صلصال، الطباعة، الحرق على الخشب، المشغولات اليدوية"، إلى جانب عروض سينما الأطفال، ومسرح العرائس.

· صندوق التنمية الثقافة

يُقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية بمختلف مراكز الإبداع التابعة للقطاع، والتي تنطلق بدءًا من 7 رمضان، بقصر الأمير طاز، بعرض فني لفرقة المولوية، قيادة الفنان عامر التوني، ويُصاحب ذلك افتتاح معرض للحرف التراثية واليدوية، وحفل لـ الشيخ زين وفرقته، ومعرض "نفحات رمضان"ّ بمركز طلعت حرب الثقافي، وتتوالي الحفلات بمشاركة عدد من الفرق والفنانين، ومنهم ليالي المقامات الروحية" للفنان انتصار عبد الفتاح، المُنشد الشيخ إيهاب يونس، الشيخ علي الهلباوي، فرقة "الحرملك"، الفنانة منال محيي الدين، الفنان كرم مراد، وذلك بقبة الغوري، إلى جانب عروض فرقة التنورة التراثية، وبقصر "الأمير بشتاك" تقام حفلات الفنان إبراهيم راشد، حفل الصوت والمواهب الذهبية، صالون مقامات، الفنانة رضوى سعيد، وببيت السحيمي في شارع المعز.

تقام أمسيات فرقة صحبة سمسمية، فرقة الموسيقي العربية، فرقة قصر الغوري للتراث، الفنانة شاهيناز، الشيح محمود الحديوي، السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي، صالون حكايات عم قطامش للشاعر ياسر قطامش، حكي نتاج ورشة "مطلوب ممثل"، فضلًا عن عروض الأراجوز، وخيال الظل، وببيت الشعر يُقام صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وندوة الشعر الصوفي في مصر، وببيت العود، يقام حفل الفنان ماريو سعيد وفرقته، حفل الفنان إسلام عبد العزيز وفرقته، أما مركز طلعت حرب الثقافي، فينظم عددًا من الفعاليات منها مسرحية الأراجوز، صالون ذاكرة الوطن، فرقة التنورة، أمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة، عروض لفرقتى الآلات الشعبية، كورال أطفال المركز، وحفل للأطفال ذوي الهمم.

كما يقدم مركز إبداع الطفل ببيت العيني، عددًا من الورش منها "رسم وتلوين، صناعة فانوس رمضان، احكي يا شهرزاد"، ومعرضًا للفنون التشكيلية، يتخلله عزف وكورال ومسرح عرائس، وبمركز والد الزعيم جمال عبد الناصر بالإسكندرية، يقام عرض حكي نتاج ورشة "مطلوب ممثل"، وآخر لـ الإنشاد الديني لفرقة تحابيش، وببيت المعمار المصري، تقام ندوة عمارة الدولة الأيوبية وتاريخها، واحتفالية يوم التراث العالمي، وبمركز إبداع القاهرة تُقدم عروض مهرجان "مواسم نجوم المسرح الجامعي"، وندوة أرواح في المدينة.

دار الأوبرا المصرية

وتُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مجموعة من الحفلات الفنية لباقة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار شهر رمضان، فعلى المسرح المكشوف تُقدم فرق "الموسيقات العسكرية، مركز تنمية المواهب، الفنانة دينا الوديدي، أيامنا الحلوة، مسار إجباري، مواويل، الحضرة للإنشاد الصوفي، الشيخ ياسين التهامي، وعلى المسرح الكبيرُ تقيم عددًا من الحفلات بمشاركة "الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، الفنان الكبير علي الحجار، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الفنانة عبير نعمة، وعلى المسرح الصغير تُقام عدد من السهرات العربية والإسلامية تستعرض التراث الموسيقي لعدد من الدول، وبمسرح سيد درويش بالإسكندرية، تقام عدد من الحفلات لفرق "على مر الأجيال، الحضرة للإنشاد الصوفي، وأم كلثوم للموسيقي العربية".

· قطاع الإنتاج الثقافي:

قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال،يقدم مجموعة من الفعاليات الفنية ضمن برنامج "هل هلالك" بساحة الهناجر، بمشاركة الفنان علي الهلباوي، الفنانة فاطمة محمد علي، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل، الفنانة أميرة رضا، وفرق "رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، القومية للفنون الشعبية، أنغام الشباب، الإنشاد الديني، فرقة المركز القومي للمسرح"، وعلى مدار 15 ليلة، يقدم البيت الفني للمسرح، عرض "الليلة الكبيرة للأطفال"، إضافة إلى ورش رسم وأشغال فنية بركن الطفل، وتنظيم حفل ذكرى حرب العاشر من رمضان، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب أمسية "بهجة الروح"، وتقديم فقرات من السيرك القومي.

كما يُقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عروض السيرك القومي، وفقرات فنية متنوعة للإنشاد الديني بقاعة صلاح جاهين.

ويعرض البيت الفني للمسرح، عددًا من المسرحيات منها "عجيب وعجيبة على مسرح السلام، "حلمك علينا" على المسرح العائم الصغير، "بعد أخر رصاصة" على مسرح الغد بالعجوزة، و"سيب نفسك" على مسرح السلام.

· قطاع الفنون التشكيلية:

أما قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، فينظم عددًا من الفعاليات الثقافية والورش التدريبية، بالمواقع التابعة له في القاهرة والجيزة والإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، والإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني، منها إقامة ورش "رسم، فوانيس رمضان، الزخارف الإسلامية، التراث الشعبي، الحرف اليدوية"، إلى جانب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات التي تُناقش دور المرأة في المجتمع.

· الهيئة العامة للكتاب:

وتُقدم هيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، طوال شهر رمضان، خصومات تصل إلى 25% على الكتب الدينية، و20 % على جميع إصدارات الهيئة، و10 % على موسوعتي "مصر القديمة"، و"وصف مصر"، كما قررت أن يكون العمل بمنافذ الهيئة بالقاهرة والجيزة على فترتين، ولفترة واحدة بباقي المنافذ بالمحافظات، وذلك لضمان وصول الكتاب إلى أكبر عدد من الجمهور.

· دار الكتب والوثائق القومية:

تُقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الأنشطة على مدار الشهر الكريم، منها حفل إنشاد ديني للمنشد محمود التهامي، وآخر لذوي الهمم، إلى جانب إطلاق المسابقة السنوية "كل يوم سؤال"، والتي تقام للعام السادس، وتعلن نتيجتها 29 رمضان على صفحة مركز توثيق بحوث الطفل على الفيسبوك، كذلك تقام ورش فنية، وتصميم زينة، وفانوس رمضان، إضافة إلى عرض أفلام قصص الأنبياء، ورش زخرفة إسلامية، وعقد عدد من الندوات، وبالمكتبات الفرعية لدار الكتب تقام العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورش رسم وتلوين ومسابقات، ندوات ثقافية وتوعوية، قراءة قصص، ورش إعادة تدوير، مسابقات الشطرنج وألعاب ذكاء، وعروض مسرح العرائس لروادها.

· أكاديمية الفنون:

كما أعدت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، برنامجًا رمضانيًا يشارك به جميع معاهد الأكاديمية، حيث يقوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقديم عدد من العروض المسرحية، على مسرح علي فهمي، كما تقام عدد من الفعاليات منها حفل لفرقة المعهد العالي للموسيقي "الكونسرفتوار" على مسرح نهاد صليحة، standup comedy، فنون شعبية، معرض مشغولات يدوية للطلاب، حفلات صوفية، ليلة موسيقية رمضانية تتضمن عزفًا على العود وشعر، كما تحتفي أكاديمية الفنون بليلة القدر، من خلال ليلة موسيقية على مسرح نهاد صليحة.

· المركز القومي للترجمة:

على مدار شهر رمضان، يبث المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، فيديوهات لإصدارات المركز بعنوان "كتاب في دقيقة"، وحوارات مع المترجمين حول أعمالهم الصادرة من المركز، إلى جانب تنظيم معرض للكتاب بخصم يصل إلى 45% على إصدارته، ومعرض للكتاب أقل من 20 جنيه .

· قطاع العلاقات الثقافية الخارجية:

يُنظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة إيمان نجم، عددًا من السهرات الرمضانية، بالتعاون مع سفارات عدد من الدول الإسلامية والعربية، للتعريف بثقافات تلك الدول، إلى جانب افتتاح معرض "حوار طريق الحرير على فرش الرسم الفنية"، بمشاركة عدد من الفنانين الصينيين والعرب والمصريين، وإقامة ورشة عمل مصاحبة له، ومعرض آخر بعنوان "لمحات من الهند" لأعمال معلمي التربية الفنية، بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون.

· المجلس الأعلى للثقافة:

يُنظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، عددًا من الفعاليات والندوات من خلال لجانه المتعددة طوال الشهر، منها "رمضان في التراث والمأثور الشعبي"، "مصر المعاصرة في الأدب العالمي"، "رمضان في إفريقيا"، وتنظيم أمسية في محبة الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، "قراءات قصصية"، "التقاليد الرمضانية في مصر منذ العصر الفاطمي إلى الآن"، "رمضان في مصر"، "مدى استثمار الثقافة الشعبية والفلكلورية وفنون الشعر والموسيقي والقصص التراثية مثل ألف ليلة وليلة والدراما التاريخية"، "تجليات الشعر العربي" وغيرها من الموضوعات الجادة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتزامن مع شهر رمضان، تُقام عدد من الندوات منها ندوة "الحماية التشريعية للمرأة"، "نماذج مصرية ناجحة"، "المرأة والثقافة الرقمية"، أمسية شعرية بعنوان "إبداعات المرأة الشعرية"، "معوقات المرأة المصرية في الإدارة"، "المرأة والمشهد الإبداعي الراهن"، فضلًا عن إقامة معرض بعنوان "إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة"، كما يُقام معرض للكتاب المسرحي في بهو المجلس بمشاركة قطاعات الوزارة.

· المركز القومي لثقافة الطفل:

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الدكتور محمد عبد الحافظ ناصف برنامجًا فنيًا، وفعاليات ثقافية لرواد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، خلال الفترة من 8 إلى 19 رمضان، بالتعاون مع قطاعات الوزارة، ويشمل لقاءات مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في كافة مجالات الجائزة، إلى جانب إقامة معارض فنون تشكيلية للفائزين في مجال الرسم ، وتنظيم عدد من الورش الفنية في مجالات "الرسم، والحكي، والدمج"، كما تُقدم عروض مسرحية للأطفال، وفنون شعبية واستعراضية، و الأراجوز وخيال الظل، إضافة إلى إقامة مجموعة من الندوات التثقيفية والفكرية، وإقامة معرض لكتب الأطفال.

كما يعرض المركز، برنامجًا حافلًا "أونلاين" على قناته على اليوتيوب، وصفحته على الفيسبوك، طول الشهر، وتشمل ورش حكي وورش تدريبية على الحرف والفنون.

· الجهاز القومي للتنسيق الحضاري:

واحتفالا باليوم العالمي للتراث الذي يتزامن مع شهر رمضان يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، معرض "القاهرة عمارة وعمران – بعيون لجنة حفظ الآثار العربية 1881-1954م"، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للتراث.

· المركز القومي للسينما:

يعرض المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، عددًا من الأفلام التسجيلية خلال الشهر منها فيلم "مملكة الحسين"، "سكر معقود"، "الخيامية"، "مسجد السلطان حسن"، وذلك بالمواقع التابعة له.