وظائف جديدة في جامعة الإسكندرية.. اعرف الشروط

أعلنت جامعة الإسكندرية، حاجتها إلى مجموعة من الوظائف الجديدة، وأوضحت البوابة الالكترونية للحكومة، شروط كل وظيفة ومواعيد وطريقة التقديم، كالتالي:

وظائف جديدة في جامعة الإسكندرية

مدير عام مشروعات البيئة أمين الجامعة المساعد للشئون المالية أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية

شروط التقدم إلى وظائف جامعة الإسكندرية

مؤهل دراسى عال يتواءم مع نوع وطبيعة الوظيفة المراد التقدم إليها

1. طلب شغل الوظيفة.

2. صورة بطاقة الرقم القومي.

3. بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف خدمة المتقدم معتمدًا من الجامعة وموضحًا به:

التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.تقارير كفاية الأداء عن الخمس سنوات الأخيرة.

الخبرات النوعية والزمنية.

الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

العلاوات التشجيعية.

خطابات الشكر والتقدير.

الجزاءات إن وجدت.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4x6.بالإضافة إلى أي بيانات آخري يرى المتقدم إضافتها.

4. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم واسهاماته بالمستندات المؤيدة لذلك.

5. اقتراحات لتطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية بها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط الاجراءات.(طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى رقم 9 لسنة2017)

6. المؤهلات الأعلى والقدرة على إجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.

- تقدم جميع المستندات الموضحة بعالية من أصل و7 نسخ مدمج CD.

طريقة التقديم في وظائف جامعة الإسكندرية

تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة، وذلك على الطلب المعد لذلك لدى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالجامعة «بمقر الإدارة العامة بالشاطبي- الموادر البشرية» في موعد غايته 30 يوما، اعتبارًا من تاريخ النشر على بوابة الوظائف الحكومية.

مواعيد التقدم لوظائف جامعة الإسكندرية

من 21 مارس حتى 19 أبريل 2023