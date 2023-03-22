ساعات قليلة تفصل الجمهور عن بداية الموسم الرمضاني، لذلك ارتفع البحث عن القنوات الناقلة لمسلسل العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، والذي يحمل توقيع المخرج محمد سامي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم: زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، بالإضافة إلى الفنانة الكبيرة هالة صدقي.

وتقتصر القنوات الناقلة لمسلسل العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، على شبكة قنوات «dmc»، إذ يذاع المسلسل حصريا على شاشتها بجانب عرضة على منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر خلال الساعات المقبلة أن يتم الإعلان عن مواعيد عرض المسلسل على قناتي «dmc» و«dmc دراما».

القنوات الناقلة لمسلسل العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023

وعن القنوات الناقلة لمسلسل العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بعرض المسلسل على قناة «dmc»، في لقاء مع الإعلامي رامي رضوان، قائلا: «أتمنى أن أكون عند حسن ظن المشاهدين والقناة».

محمد رمضان يكشف تفاصيل مسلسل العمدة في رمضان 2023

وتحدث «رمضان» عن شخصية «جعفر العمدة» التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، «هو شخصية مصرية أصيلة ينتمى لحي السيدة زينب العريق، لديه انتماء وأصل ورجل لم يخلع جلباب والده، وبجانب صفاته الجيدة هناك أيضا أخطاء يقع فيها، فهو إنسان طبيعي وفي النهاية لديه صفة جيدة وهي قدرته على تدارك أخطاءه».

وقال إن من التحديات التي يخوضها خلال المسلسل هذا العام هو تقديم شخصية أكبر من عمره الحقيقي بما يقرب من 20 عاما، وبالتالي كيف يصدق الجمهور هذا الفارق في العمر، «إكان أمامي تحدى كيف يصدق الجمهور في المسلسل أن عمري 55 عاما، وهو ما استفزني كممثل».