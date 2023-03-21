هالة صدقي تروج لمسلسل جعفر العمدة بصورة لمحمد رمضان في الطفولة

مازحت الفنانة هالة صدقي، محمد رمضان بطريقتها الخاصة للترويج لمسلسل «جعفر العمدة»، والربط بينه وبين احتفالية عيد الأم، التي تمر اليوم الثلاثاء، الموافق 21 مارس.

وشاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بصورة للفنان محمد رمضان وهو صغير، وعلقت عليها قائلة: «بمناسبة عيد الأم، الطفل البرئ ده مجنن صفصف أمه، وكل يوم يعملها مصيبة لغايه ما كبر، ومعاه واحد صاحبه اشقي اسمه محمد سامي، وبيقعدوا يخططوا وأنا اللي بنهار، جابلي أربع مصايب، تفتكروا إيه وتفتكروا أعمل فيه إيه».

هالة صدقي تمازح محمد رمضان

وتابعت الفنانة هالة صدقي، قائلة: «والنهاردة عيد الأم تفتكروا أسامحه علشان الملكة قلبها كبير وتحبه، ولا أحكيلكم علي المصايب وأنتوا تحكموا كل سنة وأنتوا طيبين، ماشي يا جعفر أنت وصاحبك».

يذكر أن مسلسل جعفر العمدةـ يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان،وهالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة ومي كساب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.