بالأسماء.. لجنة العفو الرئاسي تعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، قبل قليل، خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، تضم 30 شخصًا، مؤكدة استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل القائمة الجديدة 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.

ووجّهت لجنة العفو، التحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية، على جهودهما المبذولة في هذا الملف، كما وجّهت الشكر للقوى السياسية والحزبية التي تتعاون مع اللجنة وتُساهم في إنجاح عملها، مؤكّدة أنّها مستمرة في عملها، ومتطلعة لمزيد من النجاحات في هذا الملف.

أسماء دفعة المفرج عنهم

وكشف المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن أسماء المفرج عنهم، والتي جاءت كما يلي.

1- عباس سيد عباس حسانين.

2- هاني محمد جاد حسن.

3- أحمد مصطفى شكوكو دريس.

4- فاطمة حسن عبدالظاهر عبدالله.

5- شيماء عيد السيد العليمي.

6- مصطفى يونس محمد محمد.

7- طارق عاطف محروس حسن.

8- أحمد حسن جابر حسن.

9- أيمن ناصف محمود عزب أمين.

10- جمعة شعبان مجاور نعامة.

11- السيد عبد السلام أحمد علي.

12- شعبان عبد التواب خليل محمود.

13- عبد الله قدري محمد علي عزام.

14- علي محمود مصطفى محمود.

15- كرم خليل سليمان شبايك.

16- كريم خالد محمد أبو زيد.

17- مجدي عبد المجيد فتحي عبد المجيد.

18- محمد إيهاب محمد ندا.

19- محمد سيد محمد سيد.

20- محمود أحمد محمود سليمان.

21- محمود فؤاد إبراهيم أحمد البابلي.

22- مصطفى سعيد عباس الليثي العدوي.

23- منصور حسن عبد الجواد الغلبان.

24- أحمد محمد عبد الحميد عثمان.

25- أحمد نبيل أحمد إبراهيم.

26- محمد سعيد عبد الهادی محمد.

27- محمد طارق أحمد المغاوري.

28- محمد محمد سيد قرني.

29- محمد مصطفى علي محمد حسن.

30- محمود محمد طه عباس.