تجهيز 22 فرعا لسرعة إصلاح أعطال الكهرباء خلال شهر رمضان في الإسكندرية

كشف المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، استعدادات الشركة لاستقبال شهر رمضان من خلال تجهيز 22 فرعا فنيا، بفرق إصلاح أعطال على مدار الثلاث ورديات، وجميع الفرق مجهزة بوسائل النقل والمعدات والمهمات اللازمة للإصلاح ودوائر التليفون المغلقة لسـرعة التحرك وإصلاح الأعطال هذا إضافة إلى فرق الطوارئ الخاصة بوحدات الديزل والموجودة، على مدار 24 ساعة، لسرعة التحرك بالديازل وتركيبها في حالة أي طارئ بواقع 30 ديزل بقدرات مختلفة.

تحديد مندوبين دائمين لغرفة عمليات المحافظة

وقال الفقي، لـ«الوطن»، إنّ الشركة ستقوم باستدعاء جميع الراحات والحد من العطلات لزيادة عدد فرق الورادي إعادة التيار للجهد المنخفض بفرق إضافية وكذلك زيادة عدد ورادى إصلاح أعطال الجهد المتوسط والطوارئ والصيانة، لافتا إلى التنسيق مع كل الجهات المسئولة «محافظة الإسكندرية، المنطقة الشمالية العسكرية» لمراجعة كل الاستعدادات اللازمة كما ويتم تحديد مندوبين دائمين لغرفة عمليات المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية للتنسيق وسرعة التدخل في حالة الأزمات ‏والأحداث الهامة مع مراجعة جميع المحطات والموزعات والمغذيات الرئيسية للشبكة من خلال عدد 3 مراكز تحكم.

سرعة الفصل والتوصيل لأي عطل

وأشار الفقي إلى أنه يتم متابعة الجهود بصفة مستمرة وسرعة الفصل والتوصيل لأي عطل ورفع معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 قبل شهر رمضان المعظم، حيث يتم إحلال الشبكة المتهالكة والتوسع في مد الشبكة الكهربية لمواجهة الطلب على الطاقة حيث تم تنفيذ «104 كم كابلات جهد متوسط – 42 كم كابلات جهد منخفض – 165 كم كابلات هوائية جهد منخفض – 86 محول بقدرات مختلفة – عدد 1 موزع» في الفترة من 1/7/2022 حتى 28/2/2023.

تنفيذ الصيانات الجسيمة وتغيير الأسقف لحجرات المحولات بـ450 حجرة

وأكد الفقي تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للعام المالي 2022/2023 حفاظاً على مكونات الشبكة الكهربية حيث تم صيانة موصلات بطول 627 كم وعدد 123 موزع وعدد 3885 حجرة وكشك محولات وعدد 12958 علبة توزيع جهد منخفض وشبكة هوائية جهد منخفض بطول 1024 كيلومترا استعدادًا وضمانًا لعدم حدوث أي أعطال خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدًا تنفيذ خطة عاجلة للأعمال المدنية لتلافي أي ملاحظات بالحجرات والإنتهاء من كل أعمال الهدم والبناء للحجرات القديمة والمتهالكة وتنفيذ الصيانات الجسيمة، وتغيير الأسقف لحجرات المحولات بعدد 450 حجرة.