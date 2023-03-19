الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2023 في 9 محافظات بالصعيد

يسعى نحو 8 مليون و500 ألف مستفيد من شركتا توزيع الكهرباء في مصر الوسطى ومصر العليا بمحافظات « الفيوم - الوادي الجديد - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان» الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2023 عبر الوسائل والطرق التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة مصر العليا مارس 2023

وحددت الشركة القابضة للكهرباء خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء، وكيفية سدادها بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من خلال الإنترنت كالتالي

- ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من خلال الرابط التالي:

https://ueedc.com/autocode

- يظهر لك اختياران أحداهما يتعلق بقراءة العداد، والآخر بالاستعلام عن الفاتورة.

- الضغط على الاختيار المخصص للاستعلام عن الفاتورة.

- إدخال الرقم الآلي الخاص بك أو الكود المكتوب على أي وصل كهرباء قديم.

- اضغط على كلمة «متابعة».

- تظهر لك الفاتورة الخاصة بك طبقاً للإدارة التابع لها العقار الخاص بك.

قيمة فاتورة الاستهلاك بشركة مصر الوسطى للكهرباء مارس 2023

يمكن للمشتركين بشركة توزيع مصر الوسطى للكهرباء بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل الشركة الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية من خلال الرابط

التالي: http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

آليات الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة بمحافظات مصر الوسطى مارس 2023

- اختيار القطاع التابع له، ويقصد به المحافظة التي يوجد بها منزلك أو نشاطك.

- اختيار الفرع التابع لك، والمكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، ويقصد به المدينة أو المركز الذي يوجد به منزلك أو نشاطك.

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها تظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

- إذا لم تظهر لك فاتورة، حاول التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة، وحاول كتابتها مرة أخرى.

- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.