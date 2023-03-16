طرق ترشيد فاتورة الكهرباء في رمضان.. «شيل الفيشة»

أيام قليلة تفصلنا على بداية شهر رمضان 2023، وكعادة هذا الشهر يزيد استهلاك المواطنين بشكل كبير بسبب السهر حتى فترة السحور وصلاة الفجر، والعزومات المستمرة بين الأهل والأقرب والأصدقاء، والتي تدوم طوال لشهر تقريبا، وهذا يزيد من حجم الاستهلاك خاصة على بعض المرافق مثل الغاز، والكهرباء، ويزيد من قيمة الفواتير الشهرية الخاصة بهم في موعد دفعها الشهري، لذا وجّهت وزارة الكهرباء من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عدد من النصائح للموطنين لنخفيف وترشيد أستهلاك الكهرباء خلال رمضان 2023.

طرق ترشيد فاتورة الكهرباء فى رمضان

ومن خلال المتابعات المستمرة لبوابة الوطن والمقدمة لقرائها ومتابعيها بالنسبة لطرق ترشيد خدمات لمرافق، نرصد من خلال التقرير التالي طرق ترشيد استهلاك الكهرباء فى رمضان، وهى كالتالي:-

- إغلاق جميع مصابيح الإنارة خلال النهار، خاصة فى حالة عدم الحاجة اليها والاعتماء على ضوء لشمس.

- إغلاق مصابيح الغرف الخالية.

- إزالة فيش الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، من الفيش المختلفة، خاصة الكاتل لأنه غير مستخدم خلال النهار.

- الحرص على تركيب مصابيح موفرة للطاقة.

- إزلة شواحن الموبيلات بعد انتهاء الحاجة منها.

- الحرص على إغلاق السخان الكهربائي بعد انتهاء الحاجة منه.

- استخدم الغسالة على المياه الباردة فقط، لأن استخدامها على المياه الساخنة بالغسالة يزيد من حجم استهلاك الكهرباء.

ـ تنظيف الفريز بشكل مستمر، وإزالة الثلج المتراكم منه، لأنها خطوة تقلل من استهلاك الكهرباء به.

ـ عند استخدام الفرن الكهربائي، يفضل ضبط مؤشر الوقت، لأنه فتحه بشكل مستمر لمتابعة الأطعمة به، يزيد من معدل استهلاك لكهرباء.