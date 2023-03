ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الرمضاني، ويبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، حيث يتابع العمل فئة كبيرة من الجمهور والمشاهدين.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

ويعرض المسلسل عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري، والإعادة على قناة ON DRAMA، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر رمضان، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويضم مسلسل الكبير أوي 7، عددًا كبيرًا من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يأتي المسلسل بالجزء السابع بعد النجاح الكبير الذي حققه أحمد مكي على مدار الـ6 أجزاء كاملة، خاصة في الجزء السادس الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدات عالية وتفاعلا من الجمهور.