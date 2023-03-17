منذ طرح الفنان أحمد مكي لأغنيتة الدعائية الجديدة، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وظلوا يبحثون عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في رمضان 2023.

وتدور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في رمضان 2023، حول مستوى العلاقة بين الثنائي الكبير أوى الذي يجسده الفنان أحمد مكي، ومربوحة التي تجسدها الفنانة رحمة أحمد، بعد النجاح الذي حققاه سويا العام الماضي للمرة الأولى.

تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في رمضان 2023

وسيكون هناك عدد من المشاكل الزوجية بين الكبير أوى ومربوحة بعد سنوات من الزواج ولكن كل هذا سيكون فى اطار من الكوميديا.

كما سيشهد العمل أيضا تطور على مستوى الثلاث شخصيات التى يقدمها الفنان أحمد مكي وهم الكبير وحزلقوم وجونى وسيتجه كل شخص فيهم لطريقه الخاص وهذا أيضا بطريقة كوميديا.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، يشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد وسما إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو من اخراج أحمد الجندي.