أيتن عامر ضيفة شرف مسلسل «الكبير أوي 7» في رمضان 2023

يواصل أبطال مسلسل «الكبير أوي»، تصوير الجزء السابع في اللوكيشن الأساسي لـ«المزاريطة»، تمهيداً لعرضه بالسباق الرمضاني 2023، وذلك بعد نجاح الجزء السادس العام الماضي وتفاعل الجمهور معه.

تفاصيل مشاركة أيتن عامر في الكبير أوي

وذكرت مصادر لـ«الوطن» أنَّ أيتن عامر، تشارك كضيف شرف في الجزء السابع من «الكبير أوي»، بجانب آخرين من ضيوف الشرف جار التعاقد معهم خلال الفترة الحالية، تمهيداً لتصوير مشاهدهم قريباً.

أبطال مسلسل «الكبير أوي»

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، ورحمة أحمد فرج، وحاتم صلاح، وليلى عز العرب، وحسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، وسماء إبراهيم، وكمال أبو رية، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

وكان أحمد مكي، قد انتهى مؤخراً من تصوير أحد المشاهد في برج القاهرة، ضمن أحداث مسلسل «الكبير أوي 7»، إذ يجمعه المشهد بـ رحمة أحمد التي تُجسد دور «مربوحة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.