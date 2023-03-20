رحمة أحمد تروج لمسلسل الكبير أوي 7 بصورة من الكواليس

أيام قليلة وينطلق ماراثون دراما رمضان بمائدة دسمة تتنوع بين الكوميدي والدراما والاجتماعي، وأبرزها مسلسل الكبير أوي 7، الذي تنتظره قاعدة كبيرة من الجمهور.

وروجت رحمة أحمد، لمسلسل الكبير أوي 7، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنشر صورة من كواليس شخصية مربوحة التي تجسدها، وعلقت عليها: «معادنا بعد 4 أيام.. شعلل الكبير أوي 7».

مسلسل الكبير أوي 7

ويضم مسلسل الكبير أوي 7، عددًا كبيرًا من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.