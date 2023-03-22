اتحاد الصناعات: الدولة تمد مهلة تقنين المصانع «غير المرخصة» لعامين

قال المهندس أسامة الشاهد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الدولة أعطت مهلة لمدة عاملين لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة داخل السوق الرسمية، بعدما انتهت المدة الخاصة بعمليات التقنين أمس، منوهًا أنّ مجلس النواب اجتمع أمس، وطالب بمد المهلة مرة أخرى، ومدوا بالفعل المهلة لعامين آخرين للتقنين، إضافة إلى سنة إضافية.

تحقيق التكافؤ بين المصانع

وأضاف في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أنّ تصدي الدولة للمصانع غير المرخصة، والسماح بتقنين أوضاعها، يرجع إلى شقين تجاري وصناعي، فالشق التجاري يقصد به عدم التكافؤ بين القطاعات المختلفة التي تنتج نفس المنتج، إذ أن إنتاج المنتجات بـتلك المصانع، تعني عدم خضوعها للضرائب والتأمينات الاجتماعية والتأمينات الصحية، وهو ما يعني عدم وجود منافسة كون تكلفة المنتج تختلف بين المصنعين.

جهود الدولة لتقنين أوضاع مصانع بير السلم

وأشار إلى أنّ اتحاد الصناعات له دورا كبيرا في التصدي لهذا الأمر من خلال جهاز التنمية الصناعية، إذ يعمد الجهاز إلى سهولة استخراج التراخيص، وعدم المبالغة في الرسوم، وتقليل التعقيدات الخاصة بالبيئة أو بالنسيبة للدفاع المدني للحريق، والتي تتكلف تكاليف باهظة، لتشجيع المصانع على إصدار التراخيص.