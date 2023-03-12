أخبار «سلامة الغذاء» في أسبوع.. فحص عدد من المصانع وقرارات للمجازر والأسماك

التقي الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتورة السكندرا ترويانو، المستشارة الزراعية بسفارة فرنسا في القاهرة، كما التقى اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبحضور عدد من ممثلي الهيئتين، واستعرضت الموضوعات ذات الصلة بين الطرفين، كما التقى الدكتور طارق الهوبي الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين.

أنشطة الإدارة العامة

وفيما يتعلق بأنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع، بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 82 زيارة فحص في كافة محافظات الجمهورية كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 10 مصانع، هذا وقد تم استيفاء مصنعين لاشتراطات الهيئة وجارٍ إدراجهما ضمن القائمة البيضاء.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بـ154 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في العديد من المحافظات بواقع 119 زيارة للفنادق، و35 زيارة للمطاعم.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص 18 زيارة، بواقع 8 زيارات معلنة و10 زيارات غير معلنة، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولى للحاصلات الزراعية.

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل المصدرة 3000 رسالة بإجمالي 125273 طن وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الواردة 1810 رسائل بإجمالي 277400 طن، تم رفض 23 رسالة منها.

أعمال الإدارة العامة على الأسماك

وفيما يخص إدارة الرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد تم القيام بـ8 زيارات فحص، وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تطوير نظم التفتيش والرقابة، بهدف التوافق مع الأنظمة الدولية وعلى الأخص نظام الاتحاد الأوروبي، فقد قامت إدارة التدريب بالهيئة بعقد ورشة عمل خلال يومي 6 - 7 مارس الجاري، بعنوان «تنظيم الضوابط الرسمية والتفتيشية على منشاَت تداول الأسماك ومنتجات الأحياء المائية في ضوء تشريعات الاتحاد الأوروبي».

الرقابة على موردي الألبان

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، والبحيرة، والمنيا، والفيوم، والاسماعيلية، وقد تم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة 30 محلب حتى الآن.

عدد الشكاوي

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 30 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 21 شكوى، وجارٍ فحص 9 شكاوى.

الرقابة على السلاسل التجارية والسلع الاستراتيجية

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 23 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد تم عمل 7 زيارات تفتيش معلنة و4 زيارات غير معلنة لمواقع تخزين القمح على مستوى الجمهورية، و 5 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز، بالإضافة إلى تسجيل 8 مضارب أرز .

الرقابة على إدارة المجازر

وفيما يتعلق بإدارة المجازر، فقد قام فريق عمل الإدارة بـ 11 زيارة لعدد من المجازر، وقد تم تسجيل مجزرين بالهيئة، وتحديث القائمة البيضاء وإضافة 2 مصنع لتجهيز الأمعاء والأغلفة الحيوانية، و2 مجزر دواجن، و 1 مجزر لحوم آلي.

تسجيل وتراخيص المحال العامة

وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 3213 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل عدد 1164 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن، كما قام فريق إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة بعمل 323 معاينة خلال الأسبوع الماضي.

النتائج الإيجابية التي أسفرت عن الحملات

وأوضحت حنان عامر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، أنه تم تحرير محاضر بالنيابة بالواقعة والمخالفات المسجلة والتحفظ على المنتجات وسحب العينات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017، كما تم التنبيه المشدد على كافة المنشآت الغذائية المخالفة بعمل الإجراءات التصحيحية للمخالفات، مشيرة الى أنه في حال تكرار تلك المخالفات ورصدها مرة أخرى سيتخذ ضدها الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء .