«مياه بني سويف» تعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان 

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببني سويف، رفع درجة الاستعداد استقبالًا لشهر رمضان المبارك، وذلك بعمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف، وعمل الصيانة الدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب.

انتظام العمل بجميع المحطات

كما أعلنت الشركة استعداد معداتها وسياراتها كافة لمواجهة أي طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات سواء مياه شرب أو صرف صحي على مستوى المحافظة.

وأكدت رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف، أهمية التواجد المستمر فى مناطق العمل، من خلال الجولات الميدانية من مديري عموم الفروع ونوابهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات، والالتزام بخطة التطهير والصيانة الدورية، وكذلك الالتزام بمهمات السلامة و الصحة المهنية.

وأضافت أنه يجرى التنسيق المستمر بين الإدارات والقطاعات كافة بالشركة، في استمرارية العمل على مدار الـ24 في مواقع العمل، لضمان استمرارية تقديم خدمة مميزه لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة.

غرفة عمليات طوارئ بـ«مياه بني سويف»

كما تضمنت الاستعدادات تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة، استعدادا لشهر رمضان، ومتابعة الشكاوى الواردة كافة إلى الخط الساخن 125، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا.