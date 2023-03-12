تركيب 650 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في بني سويف 

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، في 650 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في جميع قرى ونجوع ومراكز محافظة بني سويف، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمياه ومع حلول شهر رمضان المبارك.

رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

معايير لاختيار الأسر المستفيدة

وأكدت أمل أبو عزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافته أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

الأورمان: جميع الوصلات بالمجان تماما

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.