قطع مياه الشرب عن قرية بياض العرب في بني سويف لمدة 12 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع مياه الشرب عن قرية بياض العرب بمركز بني سويف، غدًا الأحد، من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وذلك للقيام بأعمال صيانة خط طرد محطة رفع الصرف الصحي شرق النيل.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتوجهت شركة المياه باعتذارها عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة.

توفير سيارات مياه نقية

وأكدت الشركة على توفير سيارات مياه الشرب عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للشكاوى والاستفسارات.

الاحتفال باليوم العالمي للمياه

وفي سياق آخر احتفلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باليوم العالمي للمياه و الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بعدد من الفعاليات بقرى المحافظة التي تضمنت فاعليات دينية وتوعية عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه.

واستهدفت الفعاليات نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.