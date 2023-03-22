مواعيد صلاة التراويح أول يوم رمضان 2023.. سنة نبوية مؤكدة احرص عليها

أجواء خاصة يعيشها المسلمون حول العالم في رمضان، تكتمل وتزيد بهجها بصلاة التراويح في المساجد عقب نهار صيام مليء بالذكر وقراءة القرأن والعبادة، وقبيل مجيء رمضان بعدة ساعات يريد الكثيرون مواعيد صلاة التراويح أول يوم رمضان 2023، والتي تكون أول إيذان بالدخول في أجواء الشهر الفضيل ويعقبها بساعات السحور.

مواعيد صلاة التراويح أول يوم رمضان 2023

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» مواعيد صلاة التراويح أول يوم رمضان 2023، حيث تُعد هي قيام شهر رمضان وتصلى بعد صلاة العشاء، وهى سنة نبوية ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها.

وقبل قليل استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان، وأعلنت أن غدا الأربعاء 22 مارس هو اليوم المتمم لشهر شعبان 1444 هجرية، وأن يوم الخميس المقبل 23 مارس 2023 سيوافق أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023.

صلاة التراويح أول يوم رمضان 2023

وتقام مساء غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 أول صلاة تراويح في شهر رمضان الكريم 1444 هجرية الموافق 2023 ميلادية، عقب صلاة العشاء مباشرة في تمام الساعة 7:26 مساء بتوقيت القاهرة، بحسب إمساكية شهر رمضان.

مساجد تقام فيها صلاة التراويح أول يوم رمضان 2023

وأعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة التهجد خلال شهر رمضان المبارك في 10460 مسجدًا، وستقام صلاة التراويح في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بمدة غير محددة، حيث يترك الأمر للإمام والمصلين فيمكن مثلًا أن يقرأ يوميًا جزءًا من القرآن الكريم أو أقل، بحسب القطاع الديني بوزارة الأوقاف.