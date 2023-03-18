القارئ طه النعماني: نقل صلاة التراويح حصريا على قناة الحياة يسعد المصلين في مصر والوطن العربي

قال القارئ الدكتور طه النعماني، إنه تعلم القرآن على يد والده رحمه الله، ثم درس الأحكام والقراءات على يد الشيخ حسن عبد المطلب، وكان زميل للشيخ عبد الحكيم عامر في محافظة الفيوم، وتقدم بعدها للإذاعة وانتقل للعيش في القاهرة، مشيدا بقرار قناة الحياة لبث شعائر صلاة التراويح عبر الهواء مباشرة يوميا وهو أمر سيسعد الناس في مصر والوطن العربي.

وأوضح « النعماني »، خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة الحياة: «لابد أن يشعر القارئ بما يقرأه من آيات متمنيا أن تصل الآيات لقلوب المستمعين له، وإن اقترب وأحس بما يقول لشعر بقيمة ما يقرأه ونقله للناس بصدق».

جاء ذلك خلال حلقة استثنائية لبرنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة، احتفالا بشهر رمضان الكريم واستضاف خلالها أعلام التلاوة من القراء والمشايخ الذين سيشاركون في إحياء شعائر شهر رمضان من مسجد الحسين، والتى ستنقل يوميا على الهواء مباشرة من خلال شاشات قناة الحياة، ومنهم الشيخ الدكتور أحمد نعينع.