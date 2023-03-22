«المصريين الأحرار» يهنئ السيسي والشعب المصري بشهر رمضان

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري والأمة العربية، بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على بلادنا العزيزة بالخير والرخاء والسلام.

تهنئة الرئيس بشهر رمضان

وقال «خليل» في برقية تهنئة إلى الرئيس: «تحية تقدير واعتزاز.. يشرفنا ويسعدنا إهداءكم خالص التهنئة ‏القلبية بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسلامة، وعلى بلادنا الغالية وكل الأشقاء بالخير واليمن والبركات».

وأضاف «خليل»، أنّنا مع حلول شهر البركات ندعو الله لكم السداد والتوفيق لكل ما يخدم بلادنا يحفظ دعائم استقرارها واجتياز كل التحديات، وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من آمال وطموحات تحت قيادتكم الحكيمة.

واستطرد رئيس حزب المصريين الأحرار: «حفظ الله بلادنا نبراسا ودرة القارة أثرها وعزيزة صامدة في وسط الشدائد، ونحن مع الملايين نؤكد اصطفاف الكل جنبا إلى جنب معكم والمؤسسات الوطنية حتى تبلغ بلادنا الهدف المنشودة كرامة مواطنيها وسلامة أراضيها وخير ورخاء لجميع أبنائها والوصول بمصر اللي بنحلم بيها لكل المصريين».