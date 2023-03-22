سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم.. «الأبيض» بـ93 جنيها

شهدت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، تراجعا بواقع 7 جنيهات في سعر كرتونة البيض، وذلك وفقا لحالات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في ربوع محافظات مصر.

تراجع سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، قد شهد تراجع كبيرا يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين.

وجاءت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم كالتالي:

- جاء سعر كرتونة البيض الأبيض 93 جنيها.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 104جنيهات.

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي 116 جنيها.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم الأربعاء

وأشار «زكريا» إلى أن هناك وفرة في المعروض بجميع محافظات الوجهين البحري والقبلي، لافتا إلى أن سعر كرتونة البيض سوف يشهد مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة، مع قدوم شهر رمضان المبارك.