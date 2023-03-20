تعرف على سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، تراجعا ممتازا للغاية، وذلك وفقا لحالات البيع والشراء التي حدثت في الأسواق الحرة والمتاجر في ربوع محافظات مصر، وتراجع كرتونة البيض الأبيض 5 جنيهات.

تراجع سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم سجلت تراجعا ممتازا للغاية يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين.

وجاءت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 103 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 118 جنيها.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم الاثنين

وأشار «يحيى» أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم سجلت تراجعا للمرة الثانية على التوالي خلال مطلع هذا الأسبوع الجاري، مشيراً أن أسعار البيض مع تحسن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع، وذلك جراء زيادة في كميات البيض الداجن.