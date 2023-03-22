ضبط 650 كيلو دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة تموينية على الأنشطة التجارية بالعاشر

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، مرت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، مدير الإدارة، ومفتشيها على الأنشطة التجارية بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، على النحو التالي:

1- تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز، لتجميعه 26 شيكارة دقيق، باجمالي وزن 650 كيلوجراما، بغرض التربح وبيعها بالسوق السوداء.

2- تحرير تقرير مخالفة نقص وزن بأحد المخابز بمتوسط 18 جراما للرغيف الواحد.

3- تحرر تقرير مخالفة بيع خبز بلدي بأزيد من السعر الرسمي للخبز بأحد المخابز.

4- تحرير تقريري مخالفة عدم مطابقة للمواصفات الخبز بالمخابز.

5- تحرير عدد 5 تقارير مخالفة عدم الإعلان عن بيانات المخابز.

6- تحرير عدد 3 تقارير مخالفة عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.