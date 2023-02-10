«التموين» تضبط لحوما وأختاما مقلدة بأحد المجازر في القاهرة

شنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة برئاسة الدكتور صبرى زينهم، مدير المديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين حملة لتمشيط الأسواق وضبط المخالفين تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف مدير عام الصحة العامة والمجازر والتفتيش، والدكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة التفتيش بالمديرية والدكتورة نشوى هيكل مدير إدارة السلام.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الاماكن للذبح خارج المجازر، وختم مقلد لأحد المجازر المرخصة، علاوة على ضبط كمية من اللحوم المختومة خارج المجازر بالمخالفة للقوانين الخاصة بذبح اللحوم، وتم تحرير محضرا بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

السلع المعروضة للمواطنين

وفى سياق متصل، شنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة حملة للتأكد من السلع واللحوم المعروضة للمواطنين وجودتها ومدى صلاحيتها، أسفرت عن إعدام كمية من المضبوطات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك الادمي بإجمالي 350 كيلوجرام بعد تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية وصدور قرار النيابة بإعدام للمضبوطات من اللحوم.