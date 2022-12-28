حملات التموين تضبط 9 آلاف طن سلع غذائية مجهولة المصدر

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العديد من الحملات التموينية، التي أسفرت جهودها عن ضبط مسؤول عن ثلاجة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية، ومقطعات لحوم غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.

1,150 طن مقطعات لحوم ودهون مجهولة المصدر

كما عثر بداخل الثلاجة على 1,150 طن «مقطعات لحوم، دهون»، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وضبط صاحب مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها غاشا، بذلك جمهور المُستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد والسلع الغذائية «أرز، دقيق، مكرونة، فول مدشوش»، بإجمالي أوزان 7,750 طن، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.