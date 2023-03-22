«الخارجية المصرية» تدين مصادقة الكنيست على قانون لإعادة 4 مستوطنات مفككة

أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما جرى تفكيكها في عام 2005.

وشددت «الخارجية المصرية» على أن النشاط الاستيطاني غير قانوني وفاقد للشرعية بكل أشكاله وصوره، وفق مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، موضحة أن هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف البيان أن القانون الإسرائيلي الأخير يؤجج مشاعر الغُبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، كما يزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيداً كل يوم.