واشنطن تعلن رفضها لخطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

أبدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، معارضتها الشديدة لخطط الحكومة الإسرائيلية للاستيطان وبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن تلك الخطوة تعارض جهود خفض التوترات وضمان الهدوء، وتقوّض أفق حل الدولتين.

مناقصات لبناء 1300 مستوطنة بالضفة الغربية

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة قلقة بشكل عميق من خطط السلطات الإسرائيلية لبناء آلاف المستوطنات، وتحديدا في عمق الضفة الغربية، إضافة إلى موافقة تل أبيب، أمس الأول، على مناقصات لبناء ما يزيد على 1300 وحدة استيطانية في الضفة، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

واشنطن ترفض الاستيطان بأثر رجعي

وتابع برايس: «نعارض بقوة تمديد المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوترات وضمان الهدوء ويقوّض أفق حل الدولتين»، مضيفا أن واشنطن تعتبر خطط التصديق بأثر رجعي على شرعية البؤر الاستيطانية غير القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية، أمرا غير مقبول.