خبير أثري: تدريس الحضارة المصرية القديمة عالميا أثرى المجتمع العلمي

قال الدكتور خالد سعد الخبير الآثري، إنّ الحضارة المصرية القديمة يتم تدريسها ضمن المقررات الدراسية في معظم دول العالم، وهو ما يجعل النشئ بهذه الدول لديهم كم كبير جدًا من الأسئلة عن كيفية قيام المصريين القدماء، وصناعة حضارة وفق هذه المعايير العملية الدقيقة جدًا.

مهارة النحت عند المصري القديم

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، في برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه ينشأ لدى المجتمع التعليمي والأوساط التعليمية كما كبيرا جدًا من الأسئلة، لذا تقوم المؤسسات الثقافية بتبني هذه الأفكار لتنمية مهارات معينة تناسب فترات زمنية معينة، مثل مهارة فن النحت عند المصري القديم.

اندهاش أوروبي بدقة النحت المصري على الجرانيت

وتابع أنّ قارة أوروبا مشهورة جدًا بأعمال النحت، لذا أبدوا اندهاشا بمهارة المصري القديم في النحت، خلال معرض تماثيل الملك سنوسرت الثاني، خاصة التماثيل المصنوعة من الجرانيت وهي مادة صعبة جدًا في النحت، وكانت درجة النحت دقيقة وعالية جدًا، وهو ما يترك أثرا كبيرا لدى الأوساط العلمية عن الحضارة المصرية القديمة.