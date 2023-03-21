«أوقاف جنوب سيناء»: تخصيص 17 مسجدا للاعتكاف و34 لصلاة التهجد في رمضان

أعلن السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، جاهزية مساجد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وقال لـ«الوطن»، إنه عقد اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات على مستوى المدن ووضع خطة عمل المساجد خلال الشهر المبارك.

وأوضح أنه تم تنظيم حملات تعقيم ونظافة لكل المساجد التي تقام فيها صلاة القيام، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تعليق الأضواء والزينة على المساجد

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، تعليق الأضواء على المساجد، والتي تسلم المشرفون عليها خطة العمل في رمضان وتحديد مواعيد الصلاة والخطب، وجرى عقد أسبوع دعوي ثقافي بمسجد الهدي بمدينة دهب تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعنوان «خطورة الاحتكار».

وتابع «غيط»، بأنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بفتح المساجد في المواعيد الرسمية، وإقامة جلسات قراءة القرآن الكريم احتفاء بالشهر الكريم، ووجه بالحفاظ على نظافة دورات المياه وأماكن الوضوء وتعقيمها باستمرار.

تخصيص 17 مسجدا للاعتكاف

وذكر «غيط»، أن إجمالي المساجد على مستوى المحافظة 350 مسجدا، خُصص منها 17 مسجدا للاعتكاف، و34 مسجدا لصلاة التهجد على مستوى المدن، بحيث يكون في كل مدينة مسجد أو أكثر لإقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وتابع، بأن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعلن بدء مسابقة القرآن الكريم مع بداية رمضان، على أن تُعلن النتيجة قبل ليلة القدر، ويُكرم الفائزون في احتفالية هذه الليلة.