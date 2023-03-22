أسعار الحديد اليوم الأربعاء في أسواق مواد البناء

نشرت شعبة مواد البناء في بيان عنها، أسعار الحديد اليوم، في الشركات والمصانع المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، بالنسبة للراغبين في البناء بعد قرار عودة التصاريح من قبل الدولة، حيث وصل سعر حديد عز إلى نحو 38000 جنيه تسليم أرض مصنع وسجل أقل سعر نحو 36 ألف جنيها.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس.

أسعار الحديد اليوم

وتختلف أسعار الحديد اليوم وفق كل شركة.

استقرت أسعار حديد التسليح اليوم في المصانع وفق شعبة مواد البناء.

بلغ سعر حديد عز اليوم نحو 38000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سجل سعر حديد بشاي اليوم نحو 37700 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد العتال اليوم نحو 37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان 36000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم نحو 36000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المصريين اليوم نحو 37500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد التسليح لشركة الكومي 36500 جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد المعادي اليوم نحو 36500 جنيه.

وسجل سعر طن حديد العشري اليوم نحو 37000 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 36000 جنيه.