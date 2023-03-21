أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في أسواق مواد البناء

حافظت مواد البناء على استقرار أسعارها في الأسواق اليوم، وبينها أسعار الحديد والأسمنت، بجميع المصانع المنتجة، وفق ما كشفت عنه شعبة مواد البناء في الغرف التجارية.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-3-2023

بفارق أسعار مختلف، تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في الأسواق المصرية، إذ إنّ الفارق السعري يتراوح بين 300-450 جنيها وفقا لنوع الشركة، وفيما يلي رصدا لأسعار الحديد والأسمنت اليوم، كما يلي.

- سعر حديد عز الطن 38474 جنيهًا.

- طن حديد بشاي 37700 جنيه.

- طن حديد العتال 37000 جنيه.

- طن حديد عطية 37000 جنيه.

- طن حديد سرحان 36000 جنيه.

- طن حديد المراكبي 36000 جنيه.

- طن حديد المصريين 37500 جنيه.

- طن حديد الكومي 36500 جنيه.

- طن حديد المعادي 36500 جنيه.

- طن حديد العشري 37000 جنيه.

- طن مصر ستيل 36000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

- أسمنت السويدي الطن 1350 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص الطن 1380 جنيهًا.

- أسمنت الممتاز الطن 1480 جنيهًا.

- أسمنت حلوان الطن نحو 1390 جنيهًا.