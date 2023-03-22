يترقب الجمهور القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، والذي تدور أحداثه في إطار ملئ بالإثارة والتشويق، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت غير المتوقعة، وتتكشف حقائق وأكاذيب لم تكن في الحسبان، تقلب الأمور برمتها، ولكن هل ستكون «جميلة» قادرة على المواجهة بمفردها أم ستتراجع؟.

القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

ومن القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، قنوات CBC، ON TV، الحياة، بخلاف عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، وتجسد ريهام حجاج، شخصية امرأة تدعى جميلة، تعمل في مجال المحاماة، ولكنها تتعرض لمؤامرات شرسة تقلب حياتها رأسًا على عقب.

صناع مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، هاني عادل، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، سامح الصريطي، سوسن بدر، أحمد الشامي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

التعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز

وتتعاون ريهام حجاج مجددًا مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبدالعزيز، بعد نجاح تعاونهم في مسلسل «يوتيرن»، الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2022.