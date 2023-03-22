«أزهر الشرقية» ينظم ندوة توعوية بعنوان «معا ضد الفساد»

نظمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية، ندوة توعوية بمقر معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي الثانوي، بحضور وفد قطاع المعاهد الأزهرية، عنهم عبد المجيد أحمد عبد اللطيف، مدير عام إدارة الكتب المكتبات، والدكتور حمدي سليمان، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ووفد من وعظ منطقة الشرقية، ومدير التعليم الإعدادي، وعدد من موجهي إدارة رعاية الطلاب وأعضاء المجتمع المدني، وجمع من الطلاب وأولياء الأمور.

افتتاح الندوة بآيات القرآن الكريم

افتتحت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرة لأناشيد الدينية والوطنية وحُزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة المتميزة في حب الوطن، نفذها طلاب الأزهر الشريف بمعاهد العاشر من رمضان.

من جانبه، تحدث الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عن ماهية الفساد ومفاهيمه وصوره وأشكاله وكيفية مواجهته، من خلال نشر الوعي الصحيح بشأن مخاطره وأضراره وتأثيره على مسيرة التنمية، ومقومات النهضة التي ترعاها الحكومة المصرية في ظل قيادتها الحكيمة نحو بناء الجمهورية الجديدة .

وفي الختام، وجه رئيس أزهر الشرقية، الشكر لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة وجميع القائمين على المبادرة، وإدارة معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي الثانوي.